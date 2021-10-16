توقف الموقع الالكتروني الخاص بنشر نتائج الانتخابات

شفق نيوز/ توقف موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية عبر شبكة الإنترنت، مساء السبت، بُعيد الإعلان عن عرض كامل نتائج عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي.

وتعذر الدخول إلى الموقع الذي يبدو أن توقف بسبب كثرة الزوار الراغبين بالإطلاع على النتائج.

وتوقف الموقع بعد قليل من إعلان رئيس مجلس المفوضين في المفوضية عدنان جليل خلف بمؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، نشر كامل النتائج على الموقع الالكتروني بعد إضافة أصوات المحطات المحجورة وعددها 3681.

وأشار خلف إلى أن هذه النتائج أولية ويمكن الطعن فيها.

وكان موقع المفوضية الالكترونية قد توقف أيضا عند الإعلان عن النتائج الجزئية الأولية الاثنين الماضي.