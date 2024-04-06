توقف اجتماعات تشكيل حكومة كركوك حتى انتهاء زيارة السوداني لواشنطن

شفق نيوز/ أعلن عضو في مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم السبت، أن مفاوضات تشكيل الحكومة المحلية متوقفة منذ آخر اجتماع مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد السوداني، متوقعا حسم الأمر بعد عودة الأخير من واشنطن .

وقال حسن مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعات تشكيل ادارة محافظة كركوك وعقد اجتماع للمجلس متوقفة منذ الاجتماع الثاني للكتل المشاركة باجتماعات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني"، لافتاً إلى أن "الوقت المتبقي يوحي بأن عقد جلسة جديدة للكتل السياسية الفائزة بعضوية مجلس محافظة كركوك ستكون بعد عودة رئيس الوزراء العراقي من زيارته الى واشنطن، يضاف لها أن هذا الأسبوع يتزامن مع نهاية شهر رمضان وعطلة العيد الفطر، ما يعني الاجتماع الثالث سيكون بعد هذه الفترة".

وأشار عضو مجلس محافظة كركوك، إلى أن " تأخر تشكيل إدارة المحافظة يضر مصالح مكونات المحافظة من حيث المشاريع والخدمات والموازنة وتوزيع المشاريع حسب القطاعات وحاجتها ".

وفي 22 من شباط الماضي، اتفق السوداني مع القوى السياسية في كركوك،على تشكيل ائتلاف إدارة موحد يضم القوى الفائزة في الانتخابات الأخيرة، وهو ما يمهد لتشكيل الحكومة المحلية، فيما يبقى الائتلاف تحت رئاسة السوداني حتى حسم الملف.

ومن المقرر أن يجري السوداني زيارة رسمية على رئيس وفد حكومي رفيع الى واشنطن منتصف الشهر الجاري، بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.