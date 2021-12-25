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توقعات برد المحكمة الاتحادية الدعوى الخاصة بإلغاء نتائج الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-12-25T10:04:01+0000
توقعات برد المحكمة الاتحادية الدعوى الخاصة بإلغاء نتائج الانتخابات

شفق نيوز/ توقع الخبير في القانون العراقي طارق حرب، اليوم السبت، أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا قراراً برد الدعوى الخاصة بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة المقامة من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

وقال حرب، لوكالة شفق نيوز، اننا "نتوقع أن ترد المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقامة لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، خصوصاً بعد أن ردت المحكمة الاتحادية الاسبوع الماضي، الدعوى التي اقامها المرشح الفائز في محافظة المثنى باسم خشان وبعض النواب الاخرين والمطالبة بعودة مجلس النواب السابق الى العمل من جديد".

وأضاف: "لهذا اننا نتوقع تصدر المحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي ستعقد يوم الاثنين قراراً برفض الدعوى الاخرى المقامة من زعيم تحالف الفتح هادي العامري، لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، وإبطالها وردها"، مؤكداً أن "هذا القرار ملزم وغير قابل للطعن، وسوف تتجه المحكمة بعد ذلك للمصادقة على النتائج المعلنة من قبل المفوضية".

وحددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم غد الاحد الـ26 من كانون الثاني الجاري موعداً لصدور القرار من المحكمة الاتحادية بخصوص الدعوى المقامة من قبل العامري المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، وذلك بعد الاستماع إلى آخر دفوعات وطلبات الطرفين المتداعيين.

وأدلى العامري بإفادته في جلسة المحكمة الاتحادية التي عقدت صباح يوم الأحد 22-12-2021، أمام قضاة المحكمة الاتحادية كرر فيها موقفه المناهض لنتائج الانتخابات.

 

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