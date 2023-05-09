توقعات بالتصويت عليه غداً.. برلماني يوضح مميزات قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال

شفق نيوز/ أكد النائب المستقل فراس المسلماوي، يوم الثلاثاء، عدم وجود اي اعتراض سياسي أو برلماني على تمرير قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال في جلسة البرلمان ليوم غد الأربعاء.

وقال المسلماوي لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال من القوانين المهمة في مجلس النواب واقراره يحقق العدالة الاجتماعية باعتبار ان القانون يمنح المهن المنظمة وغير المنظمة راتباً تقاعدياً مثل العمال في المعامل والمصانع وصاحب السيارة الأجرة والمحل".

واوضح ان "لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية أجرت بعض التعديلات وأكملت المسودة النهائية لقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال".

ولفت المسلماوي الى أن "جميع أعضاء البرلمان مع إقرار قانون الضمان الاجتماعي في جلسة يوم غد الأربعاء ولا يوجد أي اعتراض سياسي او برلماني على اقراره".

وأمس الاثنين، خصص مجلس النواب جلسة يوم غد الاربعاء للتصويت على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، وفق ما أعلنته الدائرة الإعلامية للمجلس.