توضيح حول "إقصاء" ضباط موالين للحشد الشعبي من جهاز المخابرات العراقي

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول، يوم الجمعة بنقل عدد من الضباط التابعين لجهاز المخابرات العراقي إلى هيئة المنافذ الحدودية استنادا لقرار صادر عن الحكومة الاتحادية، مبيناً أن القرار جاء لعدم إطلاق التعيينات في دوائر ومؤسسات الدولة فيما نفى في الوقت ذاته استبعاد هؤلاء الضباط على خلفية ولائهم للحشد الشعبي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز المخابرات العراقي جهاز وطني يعمل بمهنية عالية واحترافية بعيدا عن الاصطفافات والتأثيرات الخارجية، وتقع على عاتقه مسؤوليات جسيمة في التصدي لكل مايهدد أمن الوطن".

ووفقا للمصدر فإن الجهاز "يتعرض بين فترة وأخرى لحملات من التشويه الممنهج، كان اخرها شائعة استبعاد الضباط الموالين للحشد ونقلهم إلى هيئة المنافذ الحدودية".

وأوضح المصدر أن "المنافذ هيئة جديدة و لعدم امكانية اطلاق التعيينات بسبب الظروف الاقتصادية لذلك قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية المنعقدة تاريخ(16/11/2020) توجيه الوزارات كافة والهيئات غير المرتبطة بوزارة بنقل خدمات موظفين ومن الكوادر الجيدة لدعم الموارد البشرية لهيئة المنافذ الحدودية".