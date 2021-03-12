سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

توضيح حول "إقصاء" ضباط موالين للحشد الشعبي من جهاز المخابرات العراقي

Category: سیاسة

Date: 2021-03-12T09:53:10+0000
توضيح حول "إقصاء" ضباط موالين للحشد الشعبي من جهاز المخابرات العراقي

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول، يوم الجمعة بنقل عدد من الضباط التابعين لجهاز المخابرات العراقي إلى هيئة المنافذ الحدودية استنادا لقرار صادر عن الحكومة الاتحادية، مبيناً أن القرار جاء لعدم إطلاق التعيينات في دوائر ومؤسسات الدولة فيما نفى في الوقت ذاته استبعاد هؤلاء الضباط على خلفية ولائهم للحشد الشعبي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز المخابرات العراقي جهاز وطني يعمل بمهنية عالية واحترافية بعيدا عن الاصطفافات والتأثيرات الخارجية، وتقع على عاتقه مسؤوليات جسيمة في التصدي لكل مايهدد أمن الوطن".

ووفقا للمصدر فإن الجهاز "يتعرض بين فترة وأخرى لحملات من التشويه الممنهج، كان اخرها شائعة استبعاد الضباط الموالين للحشد ونقلهم إلى هيئة المنافذ الحدودية".

وأوضح المصدر أن "المنافذ هيئة جديدة و لعدم امكانية اطلاق التعيينات بسبب الظروف الاقتصادية لذلك قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية المنعقدة تاريخ(16/11/2020) توجيه الوزارات كافة والهيئات غير المرتبطة بوزارة بنقل خدمات موظفين ومن الكوادر الجيدة لدعم الموارد البشرية لهيئة المنافذ الحدودية".

 

 

related

الآلوسي يكشف عن "تصرفات" للحشد الشعبي مهدت للقصف الاسرائيلي

Date: 2019-08-24 13:34:00
الآلوسي يكشف عن "تصرفات" للحشد الشعبي مهدت للقصف الاسرائيلي

رؤية امريكية تطرح معطيات حشد- ايرانية وتتساءل هل "يقامر" عبد المهدي بمستقبله؟

Date: 2019-07-04 22:48:54
رؤية امريكية تطرح معطيات حشد- ايرانية وتتساءل هل "يقامر" عبد المهدي بمستقبله؟

قيادي بالحشد يقرُّ: جماهيرنا من احرق مقر الديمقراطي الكوردستاني ببغداد

Date: 2020-10-17 08:18:16
قيادي بالحشد يقرُّ: جماهيرنا من احرق مقر الديمقراطي الكوردستاني ببغداد

الحشد ينأى بنفسه عن قصف أربيل ويلوح بمقاضاة الديمقراطي

Date: 2021-02-17 10:51:37
الحشد ينأى بنفسه عن قصف أربيل ويلوح بمقاضاة الديمقراطي

العراق يعلن موقفه من القصف الاميركي: يدفعنا لمراجعة علاقتنا بالتحالف الدولي

Date: 2019-12-30 17:28:57
العراق يعلن موقفه من القصف الاميركي: يدفعنا لمراجعة علاقتنا بالتحالف الدولي

مصدر يكشف عن مخطط للحشد الشعبي يهدف لتقسيم أكبر محافظة عراقية سنية

Date: 2019-08-31 11:52:37
مصدر يكشف عن مخطط للحشد الشعبي يهدف لتقسيم أكبر محافظة عراقية سنية

رجل دين مخاطباً السعودية: الحشد الشعبي العراقي وقوات بأربع دول هي جزء من ايران

Date: 2019-09-21 09:57:18
رجل دين مخاطباً السعودية: الحشد الشعبي العراقي وقوات بأربع دول هي جزء من ايران

قوى سياسية عراقية تقر باختراق "ارض وسماء" العراق واستهداف مواقع عسكرية

Date: 2019-08-17 17:30:26
قوى سياسية عراقية تقر باختراق "ارض وسماء" العراق واستهداف مواقع عسكرية