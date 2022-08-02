سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

توضيح من المحكمة الاتحادية بشأن عودة النواب الصدريين المستقيلين للبرلمان

Category: سیاسة

Date: 2022-08-02T20:06:45+0000
توضيح من المحكمة الاتحادية بشأن عودة النواب الصدريين المستقيلين للبرلمان

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في العراق، يوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن عودة النواب الصدريين المستقيلين الى البرلمان.

وذكر المكتب الاعلامي للمحكمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عدداً من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً للمحكمة الاتحادية العليا بإمكانية عودة النواب المستقيلين الى مجلس النواب, وهذا الخبر عار عن الصحة".

وأكدت المحكمة أنها "لم تصرح بشأن هذا الموضوع ولم تصدر اي بيان يخص الموضوع".

وتناقلت عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي خبراً نقلاً عن المحكمة الاتحادية العليا بإمكانية عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين للبرلمان من خلال تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 93 ثالثا من الدستور، لان الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان.

related

المحكمة الاتحادية ترد على استفسار الرئيس العراقي لمفهوم "تصريف الأمور اليومية".. وثائق

Date: 2022-05-19 08:01:11
المحكمة الاتحادية ترد على استفسار الرئيس العراقي لمفهوم "تصريف الأمور اليومية".. وثائق

العامري يعلن التزامه بقرار المحكمة الاتحادية "حرصاً على استقرار العراق"

Date: 2021-12-27 14:21:44
العامري يعلن التزامه بقرار المحكمة الاتحادية "حرصاً على استقرار العراق"

واسط.. الحراك الاحتجاجي يحذر من طبخة سياسية "فاسدة" لتمرير قانون المحكمة الاتحادية

Date: 2021-03-14 14:01:52
واسط.. الحراك الاحتجاجي يحذر من طبخة سياسية "فاسدة" لتمرير قانون المحكمة الاتحادية

المحكمة الاتحادية توقف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية

Date: 2022-02-06 12:02:50
المحكمة الاتحادية توقف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية

لقاء الكاظمي والمحكمة الاتحادية يخلو من تقديم أي طعن ببنود الموازنة

Date: 2021-04-18 12:07:29
لقاء الكاظمي والمحكمة الاتحادية يخلو من تقديم أي طعن ببنود الموازنة

مفوضية الانتخابات: لاتوجد اي "طعون" لدى المحكمة الاتحادية العليا

Date: 2021-12-11 09:38:51
مفوضية الانتخابات: لاتوجد اي "طعون" لدى المحكمة الاتحادية العليا

دولة القانون: استفسار جديد للمحكمة الاتحادية بشأن الترشح لرئاسة الجمهورية

Date: 2022-03-02 11:59:03
دولة القانون: استفسار جديد للمحكمة الاتحادية بشأن الترشح لرئاسة الجمهورية

الأقليات يقاطعون جلسة الغد: الإسلام المتطرف يمنع منحنا العضوية في المحكمة الاتحادية

Date: 2021-03-14 19:24:34
الأقليات يقاطعون جلسة الغد: الإسلام المتطرف يمنع منحنا العضوية في المحكمة الاتحادية