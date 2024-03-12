توضيح من المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي كوردستان ودعوة للإسراع في توطينها

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا وهي اعلى سلطة قضائية في العراق، يوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان ودعت بغداد وأربيل الى الإسراع في عملية توطينها.

وذكرت المحكمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بخصوص الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تنفيذاً لقرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2024 ) المؤرخ 21 /2 /2024 المتعلق بصرف مستحقات موظفي اقليم كوردستان ، وقالت إن "آلية التوطين تتطلب فترة زمنية استناداً الى كتاب وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل الحساب بموجب الكتاب المرقم (6369) المؤرخ 11 /3 /2024".

وأضافت، أن "من واجب حكومة اقليم كوردستان التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد، ذلك ان غاية قرار المحكمة الاتحادية العليا من عملية توطين الرواتب تكمن بضمان حقوق الموظفين في الاقليم ، وحفاظاً على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولما كانت عملية التوطين تستوجب فترة زمنية كافية لانجازها، لذا فأن على وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم، الاسراع وبذل الجهود لغرض تحقيق عملية التوطين ،على ان يتم صرف رواتب الموظفين الباقين الذين لم تكتمل عملية توطين رواتبهم لأسباب فنية نقداً لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملةً".

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، قالت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن إجراءات الحكومة الاتحادية حرمت موظفي الإقليم من رواتبهم لشهر شباط.

وامس الإثنين، أعلنت وزارة المالية الاتحادية، إطلاق تمويلات رواتب إقليم كوردستان لشهر شباط.