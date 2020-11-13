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توضيح من البرلمان حول خلاف الحلبوسي والحداد

Category: سیاسة

Date: 2020-11-13T13:12:00+0000
توضيح من البرلمان حول خلاف الحلبوسي والحداد

شفق نيوز/ نفت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي يوم الجمعة حدوث خلاف بين رئيس المجلس محمد الحلبوسي، ونائبه بشير الحداد على خلفية اقرار قانون العجز المالي في جلسة فجر أمس الخميس.

وقالت الدائرة في بيان اليوم ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشأن مداخلة نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد في جلسة فجر يوم الخميس ١٢/١١/٢٠٢٠ والتي تم التصويت فيها على قانون تمويل العجز المالي وموقف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حيال ذلك".

واوضح البيان ان الحلبوسي "اعطى دورا لنائب رئيس المجلس للمداخلة بكل تقدير واحترام التي اكد فيها بشير حداد على ضرورة رص الصفوف وتوحيد المواقف واعطاء الفرصة لمفاوضي اقليم كردستان للوصول الى بغداد والاتفاق على ما مختلف عليه في الفقرة الواردة في قانون تمويل العجز المالي".

ونفت الدائرة الإعلامية "جملة وتفصيلاً وجود اي تشنج بين الحلبوسي والحداد"، قائلة انه "جرى الامر بصورة طبيعية جداً داخل قبة المجلس، بل ان رئيس المجلس عندما طالب النواب بالتريث ساعات محدوده اقسم بالله العظيم ان الكتل الكوردستانية اذا ما خرجت من قاعة المجلس فلن تعود مرة اخرى وكما يتبين من تسجيل الجلسة المنشور على قناة اليوتيوب الخاصة بالدائرة الاعلامية".

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