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توضيح لطبيعة وضع البعثة الدبلوماسية السعودية في العراق بعد انباء مغادرتها

Category: سیاسة

Date: 2022-08-01T08:06:24+0000
توضيح لطبيعة وضع البعثة الدبلوماسية السعودية في العراق بعد انباء مغادرتها

شفق نيوز/ أوضح مصدر دبلوماسي مطلع، يوم الاثنين، طبيعة وضع البعثة الدبلوماسية السعودية في العراق، بعد تصاعد الأحداث على خلفية اعتصام الصدريين وخلافهم مع الإطار التنسيقي حول تشكيل الحكومة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز "بخصوص ما يتم تداوله عن مغادرة البعثة الدبلوماسية السعودية من العراق ليلة أمس، عارٍ عن الصحة، حيث لا يوجد لدى العراق سفير سعودي بل انه غادر منذ نحو ستة أشهر".

وأضاف المصدر، أن "القائم بالأعمال السعودي في العراق غادر البلاد خلال فترة عيد الأضحى بعد انتهاء مهامه ولم يتم تسمية بديل عن حتى الان".

وختم المصدر بالقول، إن "السفارة السعودية تدار حالياً من قبل السكرتير الأول والسكرتير الثاني".

وكانت وسائل اعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبراً مفاده بأن البعثة الدبلوماسية غادرت العراق، جراء تصاعد الأحداث والخلافات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري الذين قام أنصاره باقتحام مبنى مجلس النواب العراقي واعلان الاعتصام المفتوح فيه احتجاجاً على ترشيح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني رئيساً للحكومة المقبلة.

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