توضيح عاجل من محافظ ذي قار بشأن تقديم استقالته الى عمار الحكيم

شفق نيوز/ أوضح المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، يوم الثلاثاء، حقيقة تقديم الأخير استقالته الى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.

وقال مدير المكتب الإعلامي للمحافظ، معتز الحبيب لوكالة شفق نيوز، "ننفي ما يشاع حول تقديم الإبراهيمي، استقالته من منصبه إلى الحكيم".

وأوضح الحبيب أن "ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح وندعو الى توخي الدقة في نقل الأخبار".

وتناقلت منصات ومواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق أنباء نقلاً عن مصادر تفيد بتقديم محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي استقالته الى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، دون الكشف عن الأسباب.