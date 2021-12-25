توضيح رسمي بشأن اعتقال قاضٍ وهو يستلم رشوة في أحد المطاعم

شفق نيوز/ أوضح مجلس القضاء الأعلى، يوم السبت، ملابسات اعتقال قاضٍ وهو يستلم رشوة في أحد المطاعم بالعاصمة بغداد.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وسائل التواصل الاجتماعي تداولت تسجيلاً يتضمن القبض على شخص في مطعم يدعي انه قاضي والواقع غير ذلك تماما اذ ان هذا الشخص محتال على المواطنين وينتحل صفة القاضي ويتقاضى منهم مبالغ مالية بداعي مساعدتهم في قضاياهم".

وأضاف، "عند وصول اخبار بذلك الى المحكمة المختصة تم الاتفاق مع الجهات الامنية لالقاء القبض عليه بالجرم المشهود بالتعاون مع احد المواطنين الذي احتال عليه هذا الشخص وفعلا تم القبض عليه وتوقيفه واجراء التحقيق معه واحيل على محكمة جنايات الرصافة التي اصدرت الحكم بسجنه مدة عشر سنوات وسبق ان اعلن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى عن هذا الخبر بتاريخ 20 / 12 / 2021".