توضيح بشأن اسم مستشار رئاسي بكتاب براءة الصدر من مشاركين بالانتخابات

شفق نيوز- بغداد

نفى رئيس هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية العراقية، علي الشكري، يوم الأحد، ترشيحه للانتخابات البرلمانية المقبلة مع أي قائمة انتخابية.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الرئاسة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن وسائل التواصل الاجتماعي، تناقلت كتاباً منسوباً الى المعاون الجهادي لسرايا السلام، يشير الى وجود مرشح في الانتخابات القادمة ينتمي الى التيار الوطني الشيعي (تسلسل 10) باسم (علي شكري)، وقد حدث خلط بين اسم المرشح أعلاه، واسم (علي الشكري)".

وأكد رئيس هيئة المستشارين، أنه غير مرشح للانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل، لا مع قائمة "عدنان الزرفي" ولا مع أي قائمة أخرى، وأن الأمر لا يعدو سوى تشابه أسماء بين المرشح ولقب (علي يوسف عبدالنبي الشكري).

وكان المكتب الخاص لزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، قد أكد تبرؤ الصدر من مجموعةٍ من الأشخاص في التيار وسرايا السلام، لمخالفتهم أوامره المتعلقة بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة.