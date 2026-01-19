توجيه نيابي باستضافة وزيري الداخلية والدفاع ورئيس أركان الجيش لمناقشة أمن الحدود

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، يوم الاثنين، باستضافة وزيري الداخلية عبد الأمير الشمري والدفاع ثابت العباسي ورئيس أركان الجيش عبد الأمير يار الله لمناقشة أمن الحدود.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي يوجه بتحديد جلسة لاستضافة وزيري الداخلية والدفاع ورئيس أركان الجيش لمناقشة الوضع الأمني في البلد وضبط الحدود مع دول الجوار".

كما وجه الحلبوسي بعقد اجتماع نيابي يوم غد الثلاثاء لدراسة توزيع النواب بين اللجان النيابية.

ويشهد شمال وشرق سوريا منذ أيام مواجهات مسلحة بين قوات الجيش وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" خلفت عدداً من القتلى والمصابين إلى جانب نزوح آلاف العوائل من المناطق الكوردية.

وتسارعت تطورات الاشتباكات بين "قسد" والفصائل الحكومية في سوريا، حتى انتقلت مرحلة الاشتباكات إلى السجون التي تضم عناصر "داعش"، الأمر الذي أدى لتبادل الاتهامات بين الطرفين حول فتح السجون أو السيطرة عليها.

وتثير التطورات المتسارعة في الساحة السورية، المخاوف من السجون التي تضم آلاف عناصر تنظيم "داعش" شمال وشرق سوريا، فيما تؤكد السلطات العراقية من جهتها أن الحدود مؤمنة بإجراءات غير مسبوقة.

وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان لوكالة شفق نيوز، الاثنين، أن "الحدود العراقية – السورية مؤمنة بشكل كامل من قبل قيادة قوات الحدود"، مشدداً على أن "ضبط الملف الأمني مع دول الجوار لا سيما سوريا يمثل أولوية قصوى للحكومة".