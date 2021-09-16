سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

توجيه "فوري".. إزالة صور مرشحين للانتخابات في الأنبار

Category: سیاسة

Date: 2021-09-16T18:39:13+0000
توجيه "فوري".. إزالة صور مرشحين للانتخابات في الأنبار

شفق نيوز/ أصدر محافظ الانبار، علي فرحان الدليمي، يوم الخميس، أمراً يقضي بإزالة صور مرشحين للانتخابات مخالفة للتعليمات في مدينة الرمادي مركز المحافظة.

وقال المكتب الاعلامي للدليمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن  الاخير "وجه مدراء الحملات الانتخابية ابتداءً من مدير حملته، الى الالتزام بالمواقع الخاصة بنشر الصور والملصقات الدعائية للمرشحين والتي حددتها مديرية بلديات الانبار ومديرية بلدية الرمادي، بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الانبار".

واوعز الدليمي، بحسب بيان، الى "الجهات المعنية بإزالة صور المرشحين المخالفة للتعليمات وعلى الفور، بغية ان تكون الرمادي قدوة للمدن الأخرى على مستوى التطور والازدهار وكذلك التنظيم".

related

توجيهات حكومية بمنع استغلال النازحين في الحملات الانتخابية

Date: 2021-05-30 17:29:06
توجيهات حكومية بمنع استغلال النازحين في الحملات الانتخابية

مسؤول بابلي يأسف لاستغلال النازحين لاغراض سياسية ويطرح تساؤلا لـ"زعماء سنة"

Date: 2021-08-05 19:05:29
مسؤول بابلي يأسف لاستغلال النازحين لاغراض سياسية ويطرح تساؤلا لـ"زعماء سنة"

"الإقليم السني" .. شيوخ الانبار يرفضون التسمية ويتطلعون لـ"رئيس" غير سياسي

Date: 2020-10-29 10:05:48
"الإقليم السني" .. شيوخ الانبار يرفضون التسمية ويتطلعون لـ"رئيس" غير سياسي

تحالف العامري: جهة متنفذة اشترت مراكز انتخابية مع اصوات ناخبيها في الأنبار

Date: 2021-06-03 11:19:01
تحالف العامري: جهة متنفذة اشترت مراكز انتخابية مع اصوات ناخبيها في الأنبار

مرشحة عن تحالف الفياض ترد على اتهامات بتهديد الحشد لأغراض انتخابية

Date: 2021-08-20 14:40:51
مرشحة عن تحالف الفياض ترد على اتهامات بتهديد الحشد لأغراض انتخابية

الأسدي يتلقى سيلاً من المطالب المعلقة خلال اجتماعه بعشائر الأنبار

Date: 2020-12-14 09:30:06
الأسدي يتلقى سيلاً من المطالب المعلقة خلال اجتماعه بعشائر الأنبار

"أحزاب وأولاد عم".. مرشح مستبعد يهاجم مكتب حزب الحلبوسي في الأنبار

Date: 2021-07-06 19:22:27
"أحزاب وأولاد عم".. مرشح مستبعد يهاجم مكتب حزب الحلبوسي في الأنبار

مرشحو الانتخابات العراقية يواجهون خطر خسارة مالية كبيرة

Date: 2021-08-24 12:28:48
مرشحو الانتخابات العراقية يواجهون خطر خسارة مالية كبيرة