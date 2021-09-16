توجيه "فوري".. إزالة صور مرشحين للانتخابات في الأنبار

شفق نيوز/ أصدر محافظ الانبار، علي فرحان الدليمي، يوم الخميس، أمراً يقضي بإزالة صور مرشحين للانتخابات مخالفة للتعليمات في مدينة الرمادي مركز المحافظة.

وقال المكتب الاعلامي للدليمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاخير "وجه مدراء الحملات الانتخابية ابتداءً من مدير حملته، الى الالتزام بالمواقع الخاصة بنشر الصور والملصقات الدعائية للمرشحين والتي حددتها مديرية بلديات الانبار ومديرية بلدية الرمادي، بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الانبار".

واوعز الدليمي، بحسب بيان، الى "الجهات المعنية بإزالة صور المرشحين المخالفة للتعليمات وعلى الفور، بغية ان تكون الرمادي قدوة للمدن الأخرى على مستوى التطور والازدهار وكذلك التنظيم".