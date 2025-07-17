توجيه عاجل من السوداني بإغلاق أي مبنى خالٍ من شروط السلامة

شفق نيوز- واسط

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بالمراجعة الفورية لتدقيق كل المباني من مستوى المركز التجاري الذي تعرض للاحتراق في محافظة واسط، وإغلاق أي مبنى لا تتوفر فيه إجراءات السلامة، مشدداً على ضرورة عدم التساهل إزاء أي تقصير.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً في مدينة الكوت مركز محافظة واسط، ضم عدداً من كبار مسؤولي وزارة الداخلية، ولجنة التحقيق ومسؤولين من المحافظة والوزارات والدوائر المعنية، بحضور وزيري الداخلية والصحة ومحافظ واسط.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير جدد التعازي لأسر الضحايا في الفاجعة الكبيرة التي تسببت بوقوع عشرات الضحايا والمصابين، لافتاً إلى التأكيدات المستمرة على إجراءات السلامة والوقاية، حيث إنّ هذه الحوادث ممكن أن تنسف كلّ الجهود التي تبذلها الأجهزة الحكومية، نتيجة الإهمال وسوء التقدير، كما أشار إلى الضوابط المعتمدة لمنح إجازات البناء، التي تتمّ بعد دراسة وتطبيق للمخطط، فضلاً عن واجبات دوائر الدفاع المدني قبل منح الموافقات.

وشدد السوداني على ضرورة أن تتناسب الإجراءات مع فداحة الخسارة، وهو ما يتطلب عدم التساهل إزاء أي تقصير، كما أشار إلى قرار مجلس الوزراء بتعويض أسر الضحايا، وعلاج المصابين.

ووجّه السوداني بالمراجعة الفورية لتدقيق كل المباني من هذا المستوى، وإغلاق أي مبنى لا تتوفر فيه إجراءات السلامة، كما وجه قيادات الشرطة ودوائر الصحة والدوائر البلدية، في المحافظات كافة، بإجراء مراجعة شاملة لشروط السلامة ومستلزمات الدفاع المدني.

وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، مساء أمس الأربعاء، اندلاع حريق مروّع داخل مركز تجاري كبير "هايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني، فيما أعلنت الحكومة المحلية الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق.