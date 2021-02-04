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توجيه جديد من الكاظمي يخص التعامل مع مفوضية الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-02-04T12:43:32+0000
توجيه جديد من الكاظمي يخص التعامل مع مفوضية الانتخابات

شفق نيوز/ أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، يوم الخميس، عن توجيه جديد اصدره رئيس المجلس مصطفى الكاظمي يخص التعامل مع مفوضية الانتخابات.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بالتأكيد على دعم جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأوضح أن الكاظمي أكد على "تذليل العقبات كافة أمام حاجات المفوضية وتلبية متطلباتها تلبية سريعة بقدر الإمكان"، مشدداً على "الابتعاد عن الإجراءات البيروقراطية والروتينية، من أجل إنجاح عملها".

وبين مجيد أن هذا التوجيه جاء "خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثانية  في 2 شباط2021".

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي صوت على تحديد العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، موعداً لاجراء الانتخابات المبكرة بدلا من السادس من حزيران.   

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