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توجه نيابي لإلغاء العطلة التشريعية ويتهيأ للموظف الحقوقي

Category: سیاسة

Date: 2021-07-25T14:47:23+0000
توجه نيابي لإلغاء العطلة التشريعية ويتهيأ للموظف الحقوقي

شفق نيوز/ كشفت اللجنة القانونية النيابية، يوم الاحد، عن توجه نيابي لإلغاء العطلة التشريعية لمجلس النواب واستئناف الجلسات الأسبوع المقبل.

وقالت عضو اللجنة بهار محمود، لوكالة شفق نيوز، إن "العطلة التشريعية لمجلس النواب يفترض أن تبدأ في شهر آب المقبل، إلا أن هناك توجهاً نيابياً بإلغاء العطلة بسبب الظروف السياسية والوضع العام في البلاد".

وأضافت أن "هناك توجهاً على أن يستأنف البرلمان جلساته في الأسبوع المقبل"، لافتة إلى أن "هناك الكثير من القوانين جاهزة للتصويت في الجلسات المقبلة أبرزها قانون حماية الموظف الحقوقي".

وكان مجلس النواب قد صوت في شهر آذار الماضي على حل نفسه في تاريخ 7 تشرين الأول أكتوبر 2021 على أن تجري الانتخابات في موعدها المحدد بتاريخ 10 أكتوبر 2021

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