توجه نيابي عراقي - اماراتي لتنسيق المواقف الدولية

شفق نيوز/ اكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ووزيرَ الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، يوم الخميس، التوجه نحو تنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية.

وقالت مكتب الحلبوسي في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل، اليوم، وزيرَ الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتأكيد على العمل لتحقيق شراكة اقتصادية شاملة، فضلاً عن التعاون بين مجلس النواب والمجلس الوطني الإماراتي، واستمرار تنسيق المواقف في المحافل الدولية.

ونقل البيان عن الحلبوسي تأكيده، خلال اللقاء، أن مجلس النواب داعمٌ للحكومة بتوطيد علاقاتها مع الأشقاء وتطوير التعاون في المجالات كافة من خلال تقديم التشريعات اللازمة.

من جانبه، نقل الوزير الإماراتي تحيات القيادة في الإمارات العربية المتحدة إلى الحلبوسي، الذي حمَّلهم بدوره تحياته، مؤكداً أن توجهات بلاده تتمثل بدعم وتعزيز الشراكة مع العراق، ودعمه في كلِّ ما يسهم في تحقيق تنميته واستقراره.