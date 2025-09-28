توترات في البصرة بعد انتشار مسلح لأتباع الصدر.. و"المالكي" يحذّر من فتنة

شفق نيوز- البصرة

شهدت محافظة البصرة توترات، بعد انتشار عناصر من "سرايا السلام" الجناح المسلح لـ"لتيار الوطني الشيعي"، وذلك على خلفية حلقة لبرنامج يقدّمه الإعلامي علي فاضل تحدثت عن "محاولات" لاستهداف زعيم التيار مقتدى الصدر بطائرة مسيّرة، "يقودها النائب ياسر المالكي".

وردًّا على ذلك، أصدر النائب ياسر المالكي بيانًا نفى فيه هذه الاتهامات، ووصف ما جاء في البرنامج بأنه "افتراءات وأباطيل تهدف إلى خلق فتنة".

وقال المالكي إنه سيلاحق قضائياً "كل من يقف وراء هذه الادعاءات".