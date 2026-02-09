تواقيع نيابية لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار العراقية (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

جمع عدد من النواب في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، تواقيع لغرض استجواب رئيس الهيئة العامة للاستثمار حيدر مكية، بملفات فساد إداري ومالي.

وجاء في وثائق صادرة عن النائب سميعة محمد الغلاف، وردت لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً الى احكام البند ( سابعاً / (ج) والبند (ثامناً / هـ) من المادة (61) من الدستور والمادة (27) / رابعاً) والمادة (31) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 والمواد (56 58 67) من النظام الداخلي لمجلس النواب وبالنظر لتوفر الأدلة والوثائق التي تثبت وجود مخالفات إدارية وملفات فساد إداري ومالي في عمل الهيئة العامة للاستثمار، نرفق لكم ربطاً الوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها طلبنا وموافقة أعضاء مجلس النواب الموقعين والمؤيدين للاستجواب والأسئلة مع مرفقاتها".

وتظهر الوثائق تواقيع لـ63 نائباً لغرض الاستجواب، وموقعة كذلك من قبل رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، بالموافقة واتخاذ الإجراءات القانونية.