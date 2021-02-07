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توافق مبدئي على إقرار الموازنة الاسبوع المقبل في حال الإتفاق مع الكتل الكوردستانية

Category: سیاسة

Date: 2021-02-07T11:08:36+0000
توافق مبدئي على إقرار الموازنة الاسبوع المقبل في حال الإتفاق مع الكتل الكوردستانية

شفق نيوز/ افاد مصدر برلماني يوم الاحد بالتوصل لاتفاق مبدئي بين القوى السياسية كافة على تمرير مشروع قانون موازنة العام 2021 مطلع الاسبوع المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الكتل اتفقت على ان يكون يوم السبت المقبل موعدا لعقد الجلسة البرلمانية للبدء بالتصويت على مشروع قانون الموازنة بعد ان يتم التوصل الى اتفاق وتوافق مع القوى الكوردستانية بخصوص حصة اقليم كوردستان من الموازنة خلال اليومين المقبلين.

عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من اليوم، اجتماعا مع أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، جرت خلاله مناقشة الموازنة الاتحادية للعام ٢٠٢١، ومواصلة التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف الإسراع في إقرارها.

ومن المقرر ان يعود وفد حكومة إقليم كوردستان الى العاصمة بغداد خلال الاسبوع الجاري بهدف استئناف جولة رابعة من المفاوضات قيل إنها ستكون حاسمة في تثبيت حصة الاقليم بالموازنة.

وتوصل وفد حكومة الاقليم إلى إتفاق مع الحكومة الاتحادية على تسليم 250 الف برميل من النفط الخام يوميا ونصف الايرادات المالية المتحققة من المنافذ الحدودية مقابل ان تمنح بغداد نسبة 12.67% من الموازنة لكوردستان بعد استقطاع المصروفات السيادية، والحاكمية، وهذا ما تم تثبيته بمسودة مشروع قانون الموازنة العامة الا ان الوفد وفي آخر زيارة له تم ابلاغه بأن الاتفاق لم يعد ساريا.

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