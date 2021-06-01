"تواطؤ" وراء عدم انعقاد جلسة البرلمان لإفشال استجواب وزير المالية

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة ذي قار، گاطع الركابي، عن أسباب رئيسية أدت لعدم انعقاد جلسة مجلس النواب المقررة يوم الثلاثاء، مشيرا الى وجود ضغوطات كبيرة يواجهها النائب المستجوب لوزير المالية.

وقال الركابي لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة مجلس النواب اليوم فشلت بانعقادها لسببين، الأول يتعلق بتواجد غالبية النواب في محافظاتهم للتحضير للانتخابات المقبلة، والثاني وجود تواطؤ نيابي بشأن إفشال جلسة استجواب وزير المالية اليوم".

وبين، أن "هناك كتلا نيابية داخل البرلمان تتحكم بانعقاد جلسات المجلس والقوانين المقترحة داخله"، لافتا إلى أن "النائب يوسف الكلابي يتعرض لضغوطات كبيرة داخلية وخارجية بشأن استجوابه لوزير المالية علي علاوي، أدت لعزوفه عن حضور جلسة اليوم".