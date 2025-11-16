تهنئة أميركية للعراق بشأن الانتخابات خلال لقاء دبلوماسي ببغداد

شفق نيوز- بغداد

قدم القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق، جوشوا هاريس، يوم الأحد، تهانيه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، بمناسبة اختتام العملية الانتخابية في العراق "بأمان وانسيابية تامة".

جاء ذلك خلال استقبال فؤاد حسين للقائم بالأعمال الأميركي في بغداد، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

ووفقاً للبيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز فقد بحث الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في ضوء تعيين المبعوث الجديد للرئيس دونالد ترمب إلى العراق، والذي من المقرر أن يباشر مهامه خلال الفترة المقبلة.

كما تناول اللقاء العملية الانتخابية التي جرت في العراق والنجاح الذي حققته، حيث قدم القائم بالأعمال الأميركي تهانيه إلى الوزير بمناسبة اختتام العملية الانتخابية بأمان وانسيابية تامة.

وشهد اللقاء كذلك مناقشة الأوضاع الإقليمية والتطورات المتصلة بها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مفوضية الانتخابات الاتحادية، إكمال عمليات احتساب ما تبقى من أصوات في محطات الاقتراع، وستعلن غداً الاثنين النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

وكانت المفوضية قد أعلنت الأربعاء الماضي، النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، التي شهدت إقبالاً بنسبة 56.11% لاختيار 329 نائباً.

وبحسب النتائج الأولية فقد سجل تحالف "الإعمار والتنمية" بزعامة محمد شياع السوداني تقدماً كبيراً محققاً 1,317,346 صوتاً في 12 محافظة من أصل 18، وجاء ثانياً حزب تقدم برئاسة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وثالثاً ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وفيما يخص قوى الإطار التنسيقي الشيعي فقد حصد تحالف الإعمار والتنمية للسوداني، 45 مقعداً برلمانياً، تلاه ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي بـ30 مقعداً، وكتلة "صادقون" بزعامة قيس الخزعلي بـ26 مقعداً، فيما نالت "بدر" بزعامة هادي العامري 19 مقعداً، و"قوى الدولة" بزعامة عمار الحكيم 18 مقعداً.

وأجرى العراق يومي التاسع والحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الاقتراع بشقيه الخاص والعام في انتخابات مجلس النواب للدورة النيابية السادسة، ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003 من خلال إسقاط نظام البعث السابق على أيدي قوات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.