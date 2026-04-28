تهنئة بالتكليف ودعوة للتعاون.. الزيدي يتلقى اتصالاً من نظيره القطري

شفق نيوز- بغداد

تلقى رئيس الوزراء العراقي المكلف علي فالح الزيدي، يوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس وزراء دولة قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بمناسبه تكليفه بتشكيل الحكومة.

وجرت خلال الاتصال، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز، مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لتعزيز المصالح المشتركة والتنسيق إزاء مختلف القضايا والتحديات، وبما يضمن إرساء الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار.

وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعي الحاكمة في العراق، قد أعلنت أمس الاثنين، ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، بعد موقفين أبداهما رئيس الوزراء "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني وزعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق لدورتين نوري المالكي بتنازلهما عن الترشيح.

وأكد رئيس الوزراء المكلف، علي الزيدي، أمس الاثنين، أن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتقييم المخاطر واغتنام الفرص ستكون من "أولويات" برنامجه الحكومي، مشيراً إلى أن إمكانيات العراق الاقتصادية تتيح الفرصة لإدارة دولة متمكنة.