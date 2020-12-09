تهديد برلماني: سحب الثقة من الكاظمي وارد جداً

شفق نيوز/ هدد النائب عن تحالف الفتح، عباس العطافي، يوم الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، باستجوابه في مجلس النواب بسبب تأخر الحكومة في ارسال موازنة 2021 للمجلس، مؤكدا ان سحب الثقة عن الكاظمي وارد جداً خلال الاستجواب.

وقال العطافي، لوكالة شفق نيوز، ان "مجلس النواب لن يبقى متفرجا على تأخير ارسال حكومة مصطفى الكاظمي لقانون موازنة 2021، وفي حال التأخير بذلك خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم استجواب الكاظمي".

واضاف ان "سحب الثقة عن الكاظمي وحكومته يحتاج الى توافقات سياسية، وهذا الأمر وارد جداً، فلا يمكن السكوت عن خرق القوانين من قبل الحكومة بعدم ارسالها قانون الموازنة والاعتماد فقط على القروض".

واشار العطافي الى ان "اخفاق حكومة الكاظمي في ملف الخدمات، ربما يكون مساعد وداعم قوي لحراك الاستجواب وسحب الثقة، والأيام المقبلة، سوف توضح الصورة بشكل أكبر".

وكان مجلس النواب قد أقر في 12/11/2020 قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة المستمرة منذ نحو شهرين نتيجة تعثر إقرار قانون الموازنة، والأزمة المالية التي تفاعلت بعد تراجع أسعار النفط متأثرة بجائحة كورونا.

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في 30/11/2020، بإرسال قانون الموازنة لعام 2021 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتدقيقها.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن التوجيه صدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزارتيّ المالية والتخطيط بإرسال قانون الموازنة لعام 2021 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها.

وأضاف أنه بعد ذلك سيتم تخصيص جلسة استثنائية لمناقشتها وإحالتها الى مجلس النواب من أجل إقرارها بأسرع وقت.