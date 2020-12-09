سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

تهديد برلماني: سحب الثقة من الكاظمي وارد جداً

Category: سیاسة

Date: 2020-12-09T08:35:08+0000
تهديد برلماني: سحب الثقة من الكاظمي وارد جداً

شفق نيوز/ هدد النائب عن تحالف الفتح، عباس العطافي، يوم الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، باستجوابه في مجلس النواب بسبب تأخر الحكومة في ارسال موازنة 2021 للمجلس، مؤكدا ان سحب الثقة عن الكاظمي وارد جداً خلال الاستجواب.

وقال العطافي، لوكالة شفق نيوز، ان "مجلس النواب لن يبقى متفرجا على تأخير ارسال حكومة مصطفى الكاظمي لقانون موازنة 2021، وفي حال التأخير بذلك خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم استجواب الكاظمي".

واضاف ان "سحب الثقة عن الكاظمي وحكومته يحتاج الى توافقات سياسية، وهذا الأمر وارد جداً، فلا يمكن السكوت عن خرق القوانين من قبل الحكومة بعدم ارسالها قانون الموازنة والاعتماد فقط على القروض".

واشار العطافي الى ان "اخفاق حكومة الكاظمي في ملف الخدمات، ربما يكون مساعد وداعم قوي لحراك الاستجواب وسحب الثقة، والأيام المقبلة، سوف توضح الصورة بشكل أكبر".

وكان مجلس النواب قد أقر في 12/11/2020 قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة المستمرة منذ نحو شهرين نتيجة تعثر إقرار قانون الموازنة، والأزمة المالية التي تفاعلت بعد تراجع أسعار النفط متأثرة بجائحة كورونا.

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في 30/11/2020، بإرسال قانون الموازنة لعام 2021 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتدقيقها.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن التوجيه صدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه وزارتيّ المالية والتخطيط بإرسال قانون الموازنة لعام 2021 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها.

وأضاف أنه بعد ذلك سيتم تخصيص جلسة استثنائية لمناقشتها وإحالتها الى مجلس النواب من أجل إقرارها بأسرع وقت.

related

مخاوف الوباء تحول دون مساءلة الكاظمي حول الخروقات التركية للعراق

Date: 2020-07-02 14:16:15
مخاوف الوباء تحول دون مساءلة الكاظمي حول الخروقات التركية للعراق

تحالف العامري يُلمّح الى "مساءلة" حكومة الكاظمي

Date: 2020-10-09 11:08:00
تحالف العامري يُلمّح الى "مساءلة" حكومة الكاظمي

الكاظمي الى البرلمان بعد عودته من واشنطن

Date: 2020-08-21 10:57:05
الكاظمي الى البرلمان بعد عودته من واشنطن

الحلبوسي يوجه بتحديد موعد لاستضافة الكاظمي وعلاوي

Date: 2020-10-10 12:01:48
الحلبوسي يوجه بتحديد موعد لاستضافة الكاظمي وعلاوي

طلب استضافة الكاظمي يصل للبرلمان ودعوات للأسراع بعقد جلسة

Date: 2020-07-10 15:59:55
طلب استضافة الكاظمي يصل للبرلمان ودعوات للأسراع بعقد جلسة

البرلمان يمرر مرشحي الحقائب الشاغرة وينجح في استكمال حكومة الكاظمي

Date: 2020-06-06 15:22:47
البرلمان يمرر مرشحي الحقائب الشاغرة وينجح في استكمال حكومة الكاظمي

تيار سياسي عراقي يحدد موعدا لـ"محاسبة" الكاظمي

Date: 2020-06-07 17:40:35
تيار سياسي عراقي يحدد موعدا لـ"محاسبة" الكاظمي

كورونا يطيح بقانون الموازنة وإكمال الحكومة من جلسة البرلمان المقبلة

Date: 2020-06-01 18:24:04
كورونا يطيح بقانون الموازنة وإكمال الحكومة من جلسة البرلمان المقبلة