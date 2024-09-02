تنويه من رئاسة البرلمان العراقي بشأن عدم زيادة رواتب النواب

شفق نيوز/ أكدت رئاسة مجلس النواب، يوم الاثنين، أنه لا توجد أي زيادة في رواتب أعضاء المجلس، وأن الرواتب بقيت على حالها كما كانت في السابق.

وقالت الرئاسة في تنويه، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن مجلس النواب يعمل دائماً بشفافية كاملة وضمن الأطر القانونية المحددة. وأكدت رفضها القاطع لأي اتهامات أو تشكيك في مصداقية المجلس أو التزامه بالقوانين والقرارات الرسمية.

ويحتفظ مجلس النواب بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من أساء إلى سمعة المؤسسة النيابية وأعضائها، وقام بتضليل الرأي العام، بحسب التنويه الصادر عن الدائرة الإعلامية في مجلس النواب والتي دعت جميع وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار والمعلومات، للحفاظ على مصداقيتها أمام المواطنين العراقيين.