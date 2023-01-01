تنصيب وتشغيل منظومة التصويت الإلكتروني فـي البرلمان العراقي

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للأنظمة الإلكترونية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، يوم الأحد عن أنشطتها وأعمالها المُنفذة إلى دوائر الدولة خِلال شهر كانون الأول من العام الماضي 2022 من بينها تنصيب وتشغيل منظومة التصويت الإلكتروني في مجلس النواب العراقي.

وقـال مُدير عام الشركة أحمـد عبـد الله نجـم ، في تصريح ووردته وزارة الصناعة اليوم، إنَّ الشركة أنجزت بالكامل عقد تجهيز وتنصيب وتشغيل منظومة الصوت والتصويت الإلكتروني لصالح دائرة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في مجلس النواب مع تدريب المُوظفين العاملين على المنظومة التي تُعتبر من المنظومات الحديثة في العد الإلكتروني ، مُشيراً إلى أنَّ الشركة قامت بتنصيب نظام سير المُعاملات والتراسُل لصالح عدد من الشركات الشقيقة مع تدريب العاملين على إستخدام النظام الذي يهدف إلى سُرعة إنجاز الأعمال وتقليص الدورة المُستندية لسرية المعلومـات .

وبيـن المُدير العام بأنَّ الشركة قامت خِلال الشهر المذكور بتجهيز وتنصيب وتشغيل كارتات إلكترونية ومنظومة سيطرة ( PLC ) لصالح شركة أور العامة إضافة إلى إنجاز عدد من عقود التراخيص لأنظمة حاسوبية مُختلفة لشركات وزارة الصناعة والوزارات الأخرى فضلاً عن تنفيذ هويات وباجات دخول سيارات وباجات عقود لجهات مُختلفة ، مُضيفاً بأنَّ الأعمال تضمنت أيضاً بناء الشبكة الداخلية الخاصة لبيانات البُنى التحتية لمقر وزارة العدل وإشتراك خدمة تتبُع المركبات لمُدة ( 12 ) شهر لشركة النفط الوطنية العراقية / شركة نفط ميسـان .