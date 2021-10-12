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"تنسيقية المقاومة: جاهزون للدفاع عن الدولة والعملية السياسية بوجه "فبركة" نتائج الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-10-12T18:28:38+0000
"تنسيقية المقاومة: جاهزون للدفاع عن الدولة والعملية السياسية بوجه "فبركة" نتائج الانتخابات

شفق نيوز/ قالت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، يوم الثلاثاء، إنها جاهزة للدفاع عن الدولة والعملية السياسية بوجه "فبركة" نتائج الانتخابات العراقية التي اجريت اول امس الاحد.

وذكر بيان للهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المقاومة العراقية التي تستمد مشروعيتها من فتوى الفقهاء، وإرادة الشعب، على أتم جهوزيتها للدفاع عن الدولة والعملية السياسية من أجل حفظ كرامة الشعب وسيادة العراق".

وأضافت، "على ضوء ما حصل من تطورات خطيرة تمثلت بالتلاعب في نتائج الانتخابات، وظهور الأدلة المتظافرة بـ(فبركتها)، يوضح بجلاء فشل وعدم أهلية عمل مفوضية الانتخابات الحالية، وبطلان ما تم إصداره من نتائج".

وتابع البيان، أن "المقاومة التي نذرت نفسها للعراق وسيادته، لا يمكن أن تتهاون مع المشاريع الخبيثة التي تسعى إلى دمج أو الغاء الحشد الشعبي، والتي لا تصب إلا في خدمة الاحتلال الأمريكي، وهذا ما حذر وأفتى بحرمته مراجعنا العظام دامت توفيقاتهم".

واشار الى أن "مواجهة تلك المشاريع بما تحمله من مصادرة للحريات الشخصية، وقمع لحرية التعبير عن الرأي، وإبدال القضاء بما يسمى بـ (المحاكم الشرعية) السّيئة الصيت، يستوجب وقوف الأحرار من أبناء شعبنا الأبي للحيلولة دون تحقيق تلك المآرب الخبيثة".

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