"تنسيقية المقاومة" تؤكد استمرار النشاط العسكري ضد القوات الأمريكية: لا هدنة مع المحتل

شفق نيوز / أكدت حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، والمنضوية تحت ما يعرف بـ"تنسيقية المقاومة" يوم السبت، عدم وجود اي هدنة بين الفصائل والولايات المتحدة الأمريكية في العراق، فيما نوهت إلى استمرار العمل العسكري ضد الأهداف الأمريكية في العراق.

وقال القيادي في الحركة سعد السعدي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحديث عن أي هدنة مع الولايات المتحدة الأمريكية غير صحيح، وما رشح من نتائج بالحوار الاستراتيجي بجولته الرابعة بين بغداد وواشنطن هو حوار إملائي من قبل الإدارة الأمريكية على حكومة مصطفى الكاظمي، وفصائل المقاومة لا تعترف بنتائج هذا الحوار كونها كذب وزور".

وأضاف السعدي ان "فصائل المقاومة العراقية ماضية في مواجهة القواعد الأمريكية والاحتلال الأمريكي بكل الوسائل والسبل العسكرية وغيرها، ولا هدنة اطلاقاً بين الهيئة التنسيقية للمقاومة والاحتلال الامريكي".

وكانت ما يعرف بـ"تنسيقية المقاومة"، قد أخلت مسؤوليتها من عملية قصف محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد، بصاروخين نوع كاتيوشا، ليل الخميس الماضي.

واستهدف نحو خمسين هجوما المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام، بينها السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلا عن مواكب لوجستية للتحالف الدولي، في هجمات غالبا تنسب إلى جماعات موالية لإيران من قبل الجانب الأمريكي.