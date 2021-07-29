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"تنسيقية المقاومة" تخلي مسؤوليتها من قصف السفارة الأمريكية وتتهم جهة

Category: سیاسة

Date: 2021-07-29T09:26:10+0000
"تنسيقية المقاومة" تخلي مسؤوليتها من قصف السفارة الأمريكية وتتهم جهة

شفق نيوز/ أخلت حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، والمنضوية تحت ما يعرف "بتنسيقية المقاومة" يوم الخميس، مسؤوليتها من عملية قصف محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد، بصاروخين نوع كاتيوشا.

وقال القيادي في الحركة سعد السعدي، لوكالة شفق نيوز، "ليس في قاموس المقاومة العراقية استهداف السفارة الامريكية او البعثات الدبلوماسية، كونها بعثات دبلوماسية وليس عسكرية".

وبين السعدي ان "استهداف السفارة الامريكية تم بأيادي امريكية أو تابعة لأمريكا، بهدف خلط الاوراق وتوجيه اتهامات الى فصائل المقاومة العراقية من أجل تجريمها واستهدافها والنيل من سمعتها"، بحسب قوله.

واستهدف نحو خمسين هجوما المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام، بينها السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلا عن مواكب لوجستية للتحالف الدولي، في هجمات غالبا تنسب إلى جماعات موالية لإيران من قبل الجانب الأمريكي.

واستهداف محيط السفارة الأمريكية فجر يوم الخميس، هو الأول من نوعه منذ انتهاء مباحثات الانسحاب الامريكي من العراق، والتي تمت بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وعقب الحادث، قالت خلية الإعلام الأمني، أنها فتحت تحقيقاً بسقوط صاروخ نوع كاتيوشا خلف جامع الرحمن في منطقة المنصور ببغداد.

وقالت إن هذا الفعل الخارج عن القانون يشكل تهديدا للمواطنين داخل الأحياء السكنية الآمنة.

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