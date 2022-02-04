"تنسيقية المقاومة" تبارك استهداف الامارات وترد على الصدر: ما لكَم كيف تحكمون؟

شفق نيوز/ باركت "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية"، يوم الجمعة، استهداف فصيل عراقي لدولة الامارات بطائرات مسيرة، وردّت على تغريدة الصدر التي هاجم فيها الاستهداف.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في الوقت الذي تبارك فيه فصائل المقاومة العراقية الضربات الجهادية ضد نظام الإجرام الإماراتي، تؤكد أن العدل والسيادة لن يتحققا إلا بإرادة الأبطال، لا بالدفاع عن دويلة قتلة الأطفال والأبرياء التي تتدخل بشؤون البلد، وتتحكم بقراره السياسي والأمني".

وأضافت، أنه "لمن المستغرب أن تجد من يتشدق بمقولة إبعاد البلاد عن الخوض بحروب إقليمة، فهل إن دفاع الحر عن شرفه، ووطنه، ضد دويلة متصهينة مجرمة صار خوضا بحرب أقليمة؟! مالكم كيف تحكمون!".

وتابعت الهيئة ، أن "المقاومة العراقية تبارك، وتشكر، مجاهدي (ألوية الوعد الحق/ أبناء الجزيرة العربية)، الذين ردوا على دويلة التطبيع، بعدد من الطائرات المُسيّرة، وتعتبره ردا مشروعا ورادعا للكف عن جرائمها بحق أبناء المنطقة".

وامس الخميس، اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جهات مسلحة (لم يسمها) بزج العراق في حرب إقليمية "خطرة" من خلال استهداف دولة خليجية بحجة التطبيع مع إسرائيل، في إشارة إلى دولة الإمارات.

وقال الصدر في تغريدة على مواقع "تويتر" اليوم، "بعد العنف المتصاعد في العراق من قبل جهات مسلحة إرهابية ضد مصالح الشعب والكتل السياسية سارع بعض الإرهابيين الخارجين عن القانون الى زج العراق بحرب إقليمية خطرة من خلال استهداف دولة خليجية بحجة (التطبيع) أو بحجة حرب اليمن أو ما شاكل ذلك".

وأضاف "وعموما فإني أرفض رفضا قاطعا زج العراق بمثل هذه الصراعات، وأضم صوتي للمطالبين بوقف الحرب ضد اليمن وأضم صوتي الى وقف التطبيع مع العدو الصهيوني"، مستدركا القول "إلا إن ذلك لا يكون بالعنف والاقتتال بل بالحوار والتفاهم مع الدول الإقليمية ولا يكون بتعريض المقدسات في العراق وشعبه للخطر، فالعراق بحاجة للسلام والهيبة وعدم التبعية لأوامر الخارج".

الصدر شدد بالقول إنه "من المهم ألّا يكون العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار والدول الإقليمية"، داعيا الحكومة الاتحادية الى "التعامل مع الفاعلين بجد وحزم وإلا فإنها ستكون مقصرة بل قد يتسبب سكوتها بما لا يحمد عقباه".

وكانت دولة الإمارات قد اعلنت أن فصيلاً عراقيا باسم "ألوية الوعد الحق" قد تبنى إطلاق أربع طائرات مسيرة فجر أمس على الإمارات.