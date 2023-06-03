"تنسيقية المقاومة" المقربة من الاطار التنسيقي تهاجم السعودية

شفق نيوز/ هاجمت "تنسيقية المقاومة العراقية"، يوم السبت، المملكة العربية السعودية بسبب تدخلاتها في بعض دول المنطقة، منتقدة عمليات الإعدام التي تنفذها السلطات السعودية بحق معارضيها.

وقالت التنسيقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ابتُليت الأمة الإسلامية بأنظمة طاغوتية ظالمة، يمثل الكيان السعودي أنموذجاً صارخاً لها، إذ بلغ حداً من الإجرام والتعسف لا يمكن السكوت عنه على حساب الدماء التي تنزفها الشعوب بتسلطه وطغيانه".

وأضافت التنسيقية "الجرائم التي ارتكبها الكيان في اليمن والبحرين، ومؤامراته التي طالت العراق وفلسطين وسوريا ولبنان، وما يتعرض له شعب الجزيرة العربية، وبالأخص أبناء المنطقة الشرقية (السعودية) من إعدامات وتغييب في السجون، تثقل سجله الإجرامي الطائفي الأسود، وتكشف عن الدور الخطير الذي يسعى لتنفيذه، وهو ترويع الشعوب واستعبادها وتكبيلها، بهدف تحقيق المصالح الأمريكية والصهيونية".

وتابعت "إنهم يسعون لجعل الشعوب تخضع لما يُراد تمريره عليها، ولا يمكن أن يكف آل سعود عن افتعال الأزمات وارتكاب الجرائم إلا بإنهاء الوجود الصهيوني والأمريكي التجسسي والعسكري في المنطقة".

وأشارت التنسيقية "لقد أكد النظام السعودي استمراه بنهجه الدموي في حملة الإعدامات الأخيرة، وسياسته الطاغوتية التي اعتمدها لتكميم الأفواه، وقمع الأصوات المعارضة ومنعها عن المطالبة بحقوقها".

وطالبت التنسيقية بـ"موقف حازم، يقطع دابر ما يقترفه هذا الكيان من جرائم، ويفضح تورط قوى الاستكبار العالمي في استضعاف وقتل الشعوب؛ ولا خيار غير المقاومة لإنهاء تسلطهم، وإجهاض مؤامراتهم على الأمة الإسلامية".