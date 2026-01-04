"تنسيقية المقاومة العراقية" تعلن موقفها: سلاحنا مقدس

شفق نيوز- بغداد

طالبت "تنسيقية المقاومة العراقية"، مساء اليوم الأحد، الحكومة المقبلة بتنفيذ 4 مطالب، مؤكدة أن سلاح المقاومة "مقدّس"، في إشارة إلى عدم تسليم السلاح ضمن مطالبات حصره بيد الدولة.

وذكرت التنسيقية المكونة من "كتائب سيد الشهداء، كتائب كربلاء، أنصار الله الأوفياء، حركة النجباء، عصائب أهل الحق، كتائب حزب الله"، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة العراقية المقبلة مطالبة بجعل الأمور الآتية في صدارة أولوياتها، أولها اعتماد الوضوح والجدّية في تقديم الخدمات للشعب المضحي، بما يحقق النهوض بالبلد وواقعه الاجتماعي، ويضمن محاربة الفساد وإنهاءه".

أما المطلب الثاني، وفقاً للبيان، هو "إعطاء الأولوية للتشريعات والقوانين التي تخدم البلاد، وتحفظ كرامة الشعب، ولا سيما إقرار قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، حفاظاً لحقوق المضحّين وحماة الأرض والعرض، فضلاً عن إنهاء جميع أشكال وعناوين الوجود الأجنبي المحتل للأراضي العراقية وسمائها، ومنع أي نفوذ له، مهما كان شكله، سياسياً أو أمنياً أو اقتصادياً".

وأشارت التنسيقية، بحسب البيان، إلى أن "سلاح المقاومة سلاح مقدّس، لا سيما في بلد فيه الاحتلال قائماً، وهو الضمانة وصمّام الأمان في الدفاع عن الأرض والمقدّسات، كما كان درعاً حصيناً في مواجهة عصابات داعش الإجرامية"، مؤكدة رفضها القاطع لأي حديث عنه من الأطراف الخارجية، بل إنّ الحوار بشأنه حتى مع الحكومة لا يكون إلا بعد تحقيق السيادة الكاملة للبلاد، وتخليصها من كل أشكال الاحتلال وتهديداته.

وتقدم زيدان، عبر بيان ، بـ"الشكر لقادة الفصائل على الاستجابة لنصيحته المقدمة إليهم بخصوص التعاون معاً لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري".

وبعدها أعلنت بعض الفصائل المسلحة، موافقتها على الدعوة لحصر السلاح بيد الدولة، وصدرت مواقف رسمية من قبل الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي، ومن ثم لحقتها دعوة أمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وأيضا فصيل أنصار الله الأوفياء، فضلاً عن المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء.

لكن، كتائب حزب الله، أصدرت بيانا ، رفضت فيه "نزع سلاحها" وأكدت أن "السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، هي مقدمات للحديث عن حصر السلاح بيد الدولة، نؤكد أن موقفنا يطابق ما ذهب إليه مراجعنا، متى ما تحقق ذلك".

كما أكد قيادي في حركة "النجباء" إحدى الفصائل المسلحة في العراق، استمرار الحركة في مقاومة الأميركيين بكل الطرق.