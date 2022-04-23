سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فيديو.. تنسيقية التظاهرات تطرح أسماء "مستقلة" لرئاستي الجمهورية والوزراء وتتوعد بمليونية

Category: سیاسة

Date: 2022-04-23T06:28:21+0000
فيديو.. تنسيقية التظاهرات تطرح أسماء "مستقلة" لرئاستي الجمهورية والوزراء وتتوعد بمليونية

شفق نيوز/ طرحت تنسيقية التظاهرات المركزية في العراق، يوم السبت، أسماء عدة لتولي منصبي رئيسي الجمهورية والحكومة المقبلة، وسط حالة جمود سياسي وفراغ دستوري غير مسبوق.

وجاء في بيان للتنسيقية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ترشيح كل من "باسم خشان، رحيم العكيلي، وعبد الأمير الشمري، لمنصب رئاسة الوزراء، ورييوار عبد الرحمن، سردار محمود، ورزكار أمين، لمنصب رئيس الجمهورية".

وتضمن بيان المتظاهرين، الذي ورد بمقطع فيديو تنشره الوكالة أدناه، التوعد باحتجاجات (مليونية) لـ"إسقاط البرلمان ما لم تتم الاستجابة لهم والموافقة على اثنين من المرشحين الستة لشغل منصبي رئاستي الجمهورية والوزراء".

يأتي هذا الحراك، بعد أن أخفقت القوى السياسية جمعاء، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة جديدة، وفق المدد الدستورية والقانونية التي بدأت مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات وعقد أولى جلسات البرلمان.

ويتطلب انتخاب رئيس الجهورية نصاباً قانونياً يشكل فيه حضور النواب ثلثيّ عددهم أي أكثر من 220 نائباً من أصل 329، وهو ما لم يتحقق بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثل أحزاباً شيعية بارزة، مثل كتلة دولة القانون، وتحالف الفتح المظلة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.

وكان مصدر مقرب من مكتب زعيم التيار الصدري في "الحنانة" قد أفاد أمس الجمعة، بأن مهلة الأربعين يوماً التي منحها مقتدى الصدر نهاية الشهر المنصرم للإطار التنسيقي، لغرض تشكيل الحكومة مازالت مستمرة ولم يطرأ عليها أي تغيير أو تراجع.

موقف الصدر جاء بعد أن أخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد بسبب احتدام الخلاف بين التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة)، والإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية.

related

سياسي شيعي يحذر القوى المسؤولة عن تشكيل الحكومة: التظاهرات قد تعود وتسقط النظام

Date: 2022-04-16 09:34:46
سياسي شيعي يحذر القوى المسؤولة عن تشكيل الحكومة: التظاهرات قد تعود وتسقط النظام

اليونامي للحكومة العراقية: تقع على عاتقكم مسؤولية حماية الشعب.. ليس الاختطاف والقتل البشع

Date: 2019-12-18 18:08:06
اليونامي للحكومة العراقية: تقع على عاتقكم مسؤولية حماية الشعب.. ليس الاختطاف والقتل البشع

من بيت الحكيم.. الإطار الشيعي يشدد على عدم التفرد بالقرار السياسي من طرف واحد

Date: 2022-03-21 21:13:42
من بيت الحكيم.. الإطار الشيعي يشدد على عدم التفرد بالقرار السياسي من طرف واحد

خطوة "موجهة" من الصدر للمحتجين ومساع لاقالة وزراء ومسؤولين كبار

Date: 2019-11-16 08:05:13
خطوة "موجهة" من الصدر للمحتجين ومساع لاقالة وزراء ومسؤولين كبار

الامم المتحدة: الحكومة العراقية ليس بوسعها معالجة تركة الماضي خلال عام واحد

Date: 2019-10-30 14:00:00
الامم المتحدة: الحكومة العراقية ليس بوسعها معالجة تركة الماضي خلال عام واحد

هل يفك رسول الإطار إلى الحنانة شفرة الانسداد السياسي في العراق؟

Date: 2022-03-31 16:55:51
هل يفك رسول الإطار إلى الحنانة شفرة الانسداد السياسي في العراق؟

التيار الصدري: الأغلبية شبه محسومة وسنشكل حكومة أغلبية

Date: 2021-11-24 07:41:24
التيار الصدري: الأغلبية شبه محسومة وسنشكل حكومة أغلبية

التيار الصدري يلجأ إلى الشارع لفرض حكومة الأغلبية (صور)

Date: 2022-01-02 07:26:12
التيار الصدري يلجأ إلى الشارع لفرض حكومة الأغلبية (صور)