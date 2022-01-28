تنديد واسع بالقصف الصاروخي الذي طال مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ ندد قادة سياسيون وجهات رسمية محلية ودولية اليوم الجمعة بالقصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي، محذرين في الوقت ذاته من عواقب مثل هكذا هجمات على أمن واستقرار البلاد.

وقالت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إستمرار محاولات زعزعة الأمن والإستقرار يُعد تطوراً خطيراً يجب الحد منه".

ولفتت إلى أن "وجود التهديد والمخاطر على أمن المطارات يضرُّ بأسم العراق ومكانته".

من جهته قال رئيس تحالف "عراقيون" عمار الحكيم "ندين ونستنكر إستهداف مطار بغداد الدولي، ويجب التحقيق الفوري في هذه الأعمال التي تستهدف البنى التحتية للبلد ومنشآته المدنية لمعرفة مرتكبيها والأجندات التي تقف خلفهم والتي تسعى لزعزعة أمن العراق".

وطالب ايضا "الجهات الأمنية بتكثيف الجهد الإستخباري لتأمين حياة المواطنين".

وتعرض مطار بغداد الدولي، صباح اليوم الجمعة، إلى قصف بستة صواريخ على الأقل، وفقا لمصدر أمني مسؤول في تصريح لوكالة شفق نيوز.

بدوره قال رئيس ائتلاف "النصر" حيدر العبادي في تعليقه على القصف "أرحموا الدولة، فالدولة لا تُبنى بالادعاء والاستقواء والاقصاء، وكما لا تتحقق المصالح بالشعارات فلا تتحقق بالانفلات".

ونوه إلى أن "تحكيم العقل والتضامن والحلول الوسط هو ما سيحقق آمال الشعب ويحفظ النظام والدولة".

العبادي أكد أن المسؤولية مشتركة، والمصير واحد، وعلى مَن بيده القرار الإختيار، محذرا مما اسماها "الفتنة".

من جانبه قال زعيم تحالف "بابليون" ريان الكلداني إن "إستهداف مطار بغداد هو استهداف مرافق الدولة ، وكل من يظن أننا سنتساهل مع الاعتداء السافر على الدولة العراقية، نذكره بآيات النصر التي سطرها شعبنا بدمائه".

أما بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) فقد أعربت عن قلقها العميق إزاء الموجة الحالية من الهجمات التي تستهدف مكاتب الأحزاب السياسية ، والمساكن ، وكذلك الشركات في العراق ، وآخرها الهجوم الصاروخي على مطار بغداد الدولي.

وذكرت في بيان أن هذه الاعتداءات الدنيئة تسببت في وقوع إصابات وأضرار مادية ، وألحقت الأذى بالمواطنين المسالمين الذين لا يرغبون إلا في ممارسة حياتهم اليومية دون خوف من التعرض للاعتداء أو الموت.

وذكرت أنه على الرغم من إدانتها بشدة عبر الطيف السياسي ، يبدو أن الجناة والجماعات المارقة التي تقف وراء هذه الهجمات القاسية تتمتع بالإفلات من العقاب ، وتتصرف بتهور وتعريض البلاد لعواقب وخيمة.

كما أكدت على أنه من الضروري أن يتجاوز الجميع الإدانات وأن يتحدوا بسرعة لفضح من يقفون وراءها. وفي نفس الوقت يجب تكثيف الحوار لإيجاد حلول لأي خلاف سياسي.

وطالبت البعثة الأممية الأطراف كافة ممارسة ضبط النفس وتجنب الوقوع في فخ خلق الفوضى وسط فترة انتقالية حرجة ولكنها حساسة.

وكانت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية قد افادت في وقت سابق من اليوم بتضرر طائرة خارجة عن الخدمة بالقصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي.