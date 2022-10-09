"تنتج النفط وتحرم من وارداته"..  كركوك تطرح مشكلتين على طاولة حكومة بغداد  

شفق نيوز/ دعا محافظ كركوك وعدد من نواب المحافظة، اليوم الاثنين، إلى معالجة مشكلتي رئيسيتين تتمثلان بنقص الطاقة الكهربائية وعدم استلام منتج الذرة الصفراء من المزارعين.

وقال محافظ كركوك راكان الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان ببغداد، بمشاركة عدد من النواب وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "حضورنا إلى مجلس النواب والحكومة المركزية يتعلق بمشاكل عميقة في محافظة حساسة ومهمة في العراق وهي أحد المحافظات المنتجة للنفط والمحرومة من واردات المنتج".

وأضاف "لدينا مسألتين بحاجة إلى تدخل مجلس الوزراء ووزارات النفط والكهرباء، وهما نقص الكهرباء في المحافظة وملف منتج الذرة الصفراء"، مشيرا الى ان "هناك احتجاجاً كبيراً من مواطني كركوك وتظاهرات تجري بشكل يومي إزاءها".

وعن تجهيز الكهرباء بالمحافظة، بين الجبوري، أنها "تكون 12 ساعة و12 ساعة أخرى انقطاع"، مشيرا الى "تجهيز المولدات الاهلية بـ 5 لترات من الكاز لكل kv، الأمر الذي لايمكن صاحب المولدة من تشغيلها لأكثر من أسبوع، ويدفعه للذهاب لشراء الكاز من سوق السوداء".

وأوضح أن "تعديل قرار 159 لمجلس الوزراء ينص على تجهيز المحافظات بزيت الكاز للمولدات مقارنة بساعات التجهيز، إلا أننا نتفاجأ بقرار وزارة النفط الذي يحسب كل المحافظات بـ 5 لتر وليس له علاقة بساعات تجهيز الكهرباء".

وتابع، "أرسلنا اليوم كتاباً إلى مجلس الوزراء، بمخاطبة وزارتي النفط والكهرباء يتضمن استحقاق كركوك حسب النسبة من إنتاج العراق، لنحصل على الف ميكا واط حسب الاستحقاق الرسمي، حيث نجهز الآن نجهز 550 ميكا واط"، داعياً رئيس مجلس الوزراء بـ"التدخل لمعالجة نقص الكهرباء".

أما الموضوع الآخر، يقول الجبوري، إن "الذرة الصفراء هو منتج استراتيجي ومهم ومزروع بشكل واسع"، مبيناً أن "تقديرات مديرية زراعة كركوك تشير إلى أن إنتاج الذرة الصفراء يصل إلى 800 ألف طن، وهذا المحصول يحتاج إلى تدخل مجلس الوزراء ودعم استلام المحصول، وإذا لم يحصل سيسبب بخسارة المزارعين".

وأضاف أنه "يتم الآن الاستيراد من الدول المجاورة بسعر تقريبي يصل إلى 650 الف دينار للطن الواحد، بينما لا يستلم من الفلاح لتعويض الاستيراد"، لافتا الى ان "موضوع الذرة الصفراء موجود في مجلس الوزراء وعرض مرتين للتصويت ولم يصوت عليه".

ودعا محافظ كركوك، الكاظمي "بالتدخل شخصيا واستلام المحصول من كركوك وكل العراق"، لافتا الى ان "كركوك تمثل بالنسبة 80% من المحصول العراقي".