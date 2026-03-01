تنبيه أميركي عاجل في العراق: تجنبوا هذه الأماكن

شفق نيوز- بغداد

أصدرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، يوم الأحد، تنبيهاً أمنياً شمل عموم العراق، دعت فيه المواطنين الأميركيين إلى توخي الحذر الشديد، والالتزام بالهدوء، والحد من تحركاتهم، والبقاء في أماكن إقامتهم عند الضرورة.

وذكرت السفارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تقارير ما تزال تتحدث عن رصد صواريخ أو طائرات مسيّرة أو قذائف في المجال الجوي العراقي"، مشيرة إلى أنها تتابع تهديدات نشطة تستهدف المصالح الأمريكية في البلاد، بما في ذلك مطاعم وشركات وأفراد.

وأضاف البيان أن الضفة الجنوبية لجسر 14 تموز في بغداد تشهد مظاهرات مناهضة للولايات المتحدة، فضلاً عن دعوات للتظاهر في مناطق متفرقة من العراق، محذّراً من احتمال تحول التجمعات إلى أعمال عنف، في ظل وضع أمني "معقد وقابل للتغير بسرعة.

وأوضحت السفارة أنها وجّهت جميع موظفيها القادرين على العمل من منازلهم إلى القيام بذلك حتى إشعار آخر، كما تم تعليق العمليات القنصلية، بما فيها الخدمات الروتينية للمواطنين الأميركيين.

وأكدت أن وزارة الخارجية الأميركية تُبقي على تحذير السفر إلى العراق عند المستوى الرابع (عدم السفر)، داعية المواطنين الأميركيين إلى عدم التوجه إلى العراق لأي سبب، ومراجعة خططهم الأمنية الشخصية في حال وجودهم داخل البلاد، مع عدم الاعتماد على الحكومة الأميركية في عمليات المغادرة أو الإجلاء.

وأشار البيان إلى أن المجال الجوي العراقي مغلق حالياً، وقد يُعاد فتحه أو إغلاقه خلال مهلة قصيرة، وعلى المسافرين التواصل مع شركات الطيران للحصول على أحدث المعلومات، مبيناً أن السفارة في بغداد والقنصلية العامة الأميركية في أربيل لا تزالان مفتوحتين، مع تقييد الحركة على العمليات الضرورية فقط.