"تنامي الشراكة الثنائية" على طاولة السوداني مع مسؤول أمريكي

شفق نيوز/ استعرض رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم السبت، مع القائم بالأعمال الأمريكي لدى العراق دانيل روبنستين، العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها، والمضي بتنفيذ التفاهمات المشتركة، بما يصبّ في مصلحة البلدين، وتنامي الشراكة الثنائية في مختلف المجالات.

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز، وأضاف، أن اللقاء شهد أيضاً البحث في آخر تطورات المنطقة، والأوضاع في سوريا، والجهود المبذولة إقليمياً ودولياً لاستدامة وقف إطلاق النار في غزّة والأراضي الفلسطينية وجنوب لبنان.

وأشار السوداني، إلى أن العراق يسند كل الجهود التي تفضي إلى بسط الأمن والاستقرار ومنع انتشار الصراعات، وأهمية اضطلاع الدول الكبرى والمنظمات الأممية بكامل دورها لمنع حروب الإبادة الجماعية، مثلما يشدد على سرعة إغاثة أهالي غزّة، والعمل على إعادة إعمارها، بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما جاء في البيان.