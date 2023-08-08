تم تعيينه مفاوضا.. الخارجية العراقية تنفي امتلاك وكيل وزارتها للجنسية الكويتية

شفق نيوز/ نفت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، تعيين مسؤول يحمل الجنسية للكويت للتفاوض بشأن ملف الحدود مع الدولة الخليجية، مؤكدة التزامها بعدم التفريط بسيادة البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، مضمون تغريدة لأحد أعضاء مجلس النواب العراقي، بأن وزارة الخارجية عينت رئيساً للجنة التفاوض مع الجانب الكويتي، يحمل الجنسية الكويتية".

وأضاف "وإذ ننفي صحة ما يتم تداوله بشأن حمل وكيل الوزارة للجنسية الكويتية، نؤشر ونذكر بأن الوزارة تعمل لرعاية المصالح العليا للدولة العراقية وتعمل في سياق مصلحة الشعب العراقي، دون التفريط بسيادة العراق أو مصالحه الوطنية".

ودعا وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في التداول ونلفت الرأي العام إلى أن الوزارة تحتفظ بالحق القانوني وستلجأ لمقاضاة من يستعمل هذا الملف لغرض المزايدة السياسية أو الإعلامية".