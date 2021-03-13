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"تميمة عشائرية" لتجنيب صلاح الدين مزيداً من "المجازر"

Category: سیاسة

Date: 2021-03-13T17:54:54+0000
"تميمة عشائرية" لتجنيب صلاح الدين مزيداً من "المجازر"

شفق نيوز/ طالب مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين، يوم السبت، بتحقيق التوازن في تشكيلات الحشد الشعبي واشراك جميع المكونات وتوحيد التشكيلات الامنية للحيلولة دون تكرار "المجازر الدموية".

وقال المتحدث عن المجلس مروان ناجي الجبارة لوكالة شفق نيوز، إن "اشراك جميع المكونات في الحشد وعدم اقتصارها على مكون واحد على الاغلب وتطويع قوات من سكان المناطق الساخنة والمهددة، كفيل بحماية ارواح المدنيين من المجازر والهجمات الدموية المتكررة".

ودعا الجبارة الى "توحيد التشكيلات الامنية المتعددة في المحافظة والتي تشمل قيادتي عمليات وثلاث قيادات للحشد الشعبي تحت مظلة واحدة لمنع تشتت الجهود الامنية واجهاض المخططات الارهابية قبيل وقوعها".

كما دعا إلى "دعم المعلومات الاستخبارية من اجهزة الاستخبارات والامن الوطني والتعامل معها بسرعة وحزم ما يعزز ثقة المواطن بالاجهزة الامنية ويبعد شبح القلق والخوف السائد في اغلب المناطق الساخنة في المحافظة".

وأضاف الجبارة أن "تطويع ابناء المناطق في الحشد او تشكيل قوات اضافية هو الحل الامثل للتصدي للهجمات والمجازر الدموية المباغتة التي تضرب المناطق المدنية الامنة بين الحين والاخر".

وأردف بالقول، "على الرغم من وقوع المحافظة ضمن دائرة الخطر مع عدة محافظات، الا ان الامن الداخلي بحاجة الى اعادة نظر واعتماد خطط توازي حجم التحديات واساليب العصابات الارهابية المتجددة".

ووفق مصادر وكالة شفق نيوز، فإن مسلحين، يشتبه بأنهم من داعش، كانوا يرتدون الزي العسكري، اقتحموا ثلاثة منازل أمس الجمعة أحدها لمنتسب أمني والآخر لمحامٍ والثالث لأحد المدنيين في قرية البو دور جنوب تكريت، وقتلوا 7 أشخاص وأصابوا ثامن بجروح توفي لاحقاً متأثراً بجروحه.

ولاحقا، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

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