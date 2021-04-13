تمويل اوروبي للامم المتحدة لتنظيم الانتخابات العراقية

شفق نيوز/ رحبت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، يوم الثلاثاء، بالمساهمة المالية للاتحاد الأوروبي في مشروع لدعم بناء قدرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، بهدف تعزيز نجاح الانتخابات المقبلة.

وذكرت يونامي في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، أن المساهمة الأوروبية تبلغ 5.51 مليون يورو لمشروع تقوده الامم المتحدة لدعم مفوضية الانتخابات العراقية، كما سيساهم في دعم عملية نشر المستشارين الانتخابيين التابعين للامم المتحدة في الوقت الذي تجري مفوضية الانتخابات فيه التحضيرات اللازمة لتنظيم الانتخابات العامة في تشرين الاول/ أكتوبر 2021.

وقال سفير الاتحاد الاوروبي مارتن هوث: "ستكون المشاركة الكبيرة للناخبين أساسية في ضمان وجود برلمان وحكومة يمثلان جميع العراقيين"، مضيفا انه "من خلال دعم تنظيم الانتخابات، يأمل الاتحاد الاوروبي في بناء الثقة بين أبناء الشعب العراقي في انتخاباتهم ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم عمليةٍ انتخابية حرة ونزيهة وشاملة تستحق ثقتهم".

وتأتي مساهمة الاتحاد الاوروبي في مشروع المساعدة الذي تقوده الامم المتحدة بالاضافة إلى تمويل من ألمانيا وهولندا وفرنسا، وبذلك يصل إجمالي المساهمات من الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء فيه إلى 18.6 مليون دولار اميركي.

ونيابة عن بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وقع برنامج الامم المتحدة الانمائي في 8 نيسان/ ابريل الجاري، اتفاقا مع الاتحاد الاوروبي لتنظيم تمويل المشروع وإدارته.

واعربت الامم المتحدة عن شكرها للاتحاد الاوروبي للمساهمة التي تقدم بها والتي تعزز قدرة العراق في اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في البلاد.