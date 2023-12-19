"تمهيدا لمنعطف جديد".. فؤاد حسين يبحث مع هاكان فيدان ملفات أمنية واستخبارية في أنقرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، وصول وزيرها فؤاد حسين على رأس وفد رفيع المستوى الى تركيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وأهمها التعاون الأمني والاستخباري.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وصل، اليوم الثلاثاء، العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد رفيع المستوى".

وأضاف البيان أن "الوزير والوفد المرافق له سيعقدون اجتماعا مع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، لبحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة، وآفاق التعاون بين البلدين خاصة تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي من أجل مواجهة التحديات المشتركة بالشكل الذي يؤمن المصالح المشتركة للبلدين الجارين، لاسيما أن العراق بصدد الدخول في حوارات بناءة من شأنها أن تشكل منعطفا جديدا في العلاقات بين البلدين".