تمهيداً لانعقادها السبت المقبل.. انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة التنموية في بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي، يوم الاثنين، عن انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة التنموية في العاصمة بغداد، حيث عقد المجلس الاقتصادي التحضيري أولى جلساته بحضور جميع أعضائه.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماعات التحضيرية ستتواصل خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن يُعقد غداً الثلاثاء اجتماع على المستوى الوزاري لمناقشة الملفات الرئيسية المُدرجة على جدول أعمال القمة".

وأضاف أن "قمة بغداد التنموية ستتناول ملفات اقتصادية وتنموية مهمة، أبرزها الربط بين مخرجات القمة التنموية الاقتصادية التي عُقدت في لبنان سابقاً، وما سيتم مناقشته في قمة بغداد، سعياً لتكامل الجهود العربية في مجالات التنمية والاقتصاد".

وأشار المصدر، إلى أن "توصيات الاجتماعات التحضيرية سيتم بلورتها لطرحها في جدول أعمال القمة المقرر عقدها مساء يوم السبت المقبل، عقب اختتام اجتماع القمة العربية".

ونفت الحكومة العراقية، يوم السبت الماضي، وجود بلاغ رسمي بعدم مشاركة بعض الدول بالقمة العربية في بغداد.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء والمعلومات التي تحدثت عن رفض دول عربية المشاركة في اجتماع الجامعة العربية بغداد غير صحيحة".

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية ببغداد، في 17 من الشهر الجاري، وسط استعدادات عراقية كبيرة، على مستوى الأمن والخدمات.