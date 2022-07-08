تمنيا الاستقرار والأمان للشعب العراقي.. صالح يتلقى اتصالين من الرئيس المصري وأمير قطر

شفق نيوز / أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة، تلقي الرئيس برهم صالح اتصالين من الرئيس المصري وأمير دولة قطر بمناسبة عيد الأضحى، فما بيّن أن السيسي وبن حمد تمنيا "الاستقرار والأمان والرفاهية" للشعب العراقي.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس الجمهورية برهم صالح تلقى اتصالين هاتفيين من رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاتصالين تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى"، مبينا أن الرئيس المصري وأمير دولة قطر عبّرا عن خالص التهاني والتبريكات داعين للشعب العراقي بالاستقرار والأمان والرفاهية".

وتابع البيان ان الرئيس برهم صالح أعرب عن "خالص تهانيه" ، متمنيا للشعبين المصري والقطري "دوام التقدم والازدهار".