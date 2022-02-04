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تمسك محافظ صلاح الدين بمنصبه يعود بثماره على تحالف الفتح "برلمانيا"

Category: سیاسة

Date: 2022-02-04T15:09:56+0000
تمسك محافظ صلاح الدين بمنصبه يعود بثماره على تحالف الفتح "برلمانيا"

شفق نيوز/ اكد  تحالف الفتح في محافظة صلاح الدين الحصول على مقعد نيابي من تحالف تقدم بعد قرار المحافظ عمار الجبر البقاء في منصبه محافظا وترك المقعد النيابي.

وقال النائب السابق عن تحالف الفتح – كتلة صادقون محمد كريم البلداوي لوكالة شفق نيوز؛ انه وبحسب قانون الانتخابات المعدل رقم 9 لعام 2020 وقرار المحكمة الاتحادية فإن الاحتياط الأعلى أصواتا في الدائرة الانتخابية يشغل مقعد نيابي بديلا عن الفائز في حال تنازله أو انسحابه من البرلمان.

واكد البلداوي أنه الأعلى أصواتا في الدائرة الانتخابية الثانية في صلاح الدين وحل بعد النائب والمحافظ الحالي عن تحالف تقدم عمار الجبر الذي فضل وقرر البقاء محافظا وعدم الذهاب للبرلمان.

ولفت البلداوي الى وجود رؤى وأهداف مشتركة بين تحالفه وتحالف تقدم وفق روابط الدم والأرض لخدمة محافظة صلاح الدين من أي موقع يضمن مصالح أبناء المحافظة.

وحل النائب محمد كريم البلداوي خلال الانتخابات الماضية في أكتوبر 2021 ثانيا خلف المحافظ الحالي والمرشح عن تقدم عمار الجبر ضمن الدائرة الانتخابية الثانية التي ضمت بلد ويثرب والدجيل والدور وطوز خرماتو وامرلي.

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