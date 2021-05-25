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"تمرداً على الديمقراطية".. المالكي يعلن موقفه من حكومة الطوارئ وتأجيل الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-05-25T06:46:50+0000
"تمرداً على الديمقراطية".. المالكي يعلن موقفه من حكومة الطوارئ وتأجيل الانتخابات

شفق نيوز/ أعلن نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، يوم الثلاثاء، موقفه من الانباء التي افادت بتشكيل حكومة طوارئ وتأجيل الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها تشرين الاول المقبل.

 وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "الحديث كثر في الاونة الاخير عن تأجيل الانتخابات البرلمانية"، مؤكداً أن "الانتخابات ستجرى في وقتها المحدد رسمياً ولا تأجيل لها".

وأكد المالكي "رفضنا الشديد لحكومة الطوارئ"، عاداً إياها "تمرداً على الديمقراطية واصول تداول السلطة برلمانيا والاساءة والانتقاص

 من ارادة الشعب العراقي الذي حزم امره للمشاركة الواسعة في الانتخابات".

وشدد المالكي على أن "لا تضيع جهد المفوضية العليا للانتخابات بعدما قطعت شوطا في التحضير وتجاوز الصعوبات والتحديات"، داعياً القوى السياسية والاجتماعية "لاعلان رفضهم لفكرة التأجيل والاصرار على اقامتها".

وطالب المالكي "الحكومة بالتخطيط والعمل بجد وحزم على توفير بيئة امنية تحمي المرشحين والناخبين وتمنع عمليات التزوير".

ويشير نواب وسياسيون الى أن بعض القوى السياسية تعمل من أجل التوجه نحو إعلان حكومة الطوارئ خلال المرحلة المقبلة، وعدم إجراء الانتخابات البرلمانية، كون هذه الجهات مسيطرة على الحكومة الحالية، وتريد الحفاظ على نفوذها ومصالحها الحزبية والسياسية، لاسيما الذين لديهم دولة عميقة داخل الدولة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب ما صوت مجلس النواب العراقي، على تحديد موعدها في جلسة عقدت يوم 19 كانون الثاني 2021، وسط تعهدات حكومية بإجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن سطوة السلاح.

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