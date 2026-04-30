تمديد أمريكي لمهلة بيع أصول "لوك أويل".. والعراق ضمن أبرز الأصول المعروضة

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

مددت وزارة الخزانة الأمريكية الموعد النهائي أمام شركات الطاقة لإبرام صفقات شراء الأصول الأجنبية التابعة لشركة لوك أويل إلى 30 مايو/أيار 2026، بدلاً من الأول من الشهر ذاته، في خطوة تعكس استمرار التعقيدات المرتبطة بالعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.

ويأتي القرار ضمن ضغوط الولايات المتحدة على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، حيث أجبرت العقوبات شركة لوك أويل، ثاني أكبر منتج نفط في روسيا، على التخلي عن محفظتها الدولية التي تُقدّر بنحو 22 مليار دولار.

وتشمل هذه الأصول مشاريع وحقولاً نفطية ومصافي ومحطات وقود موزعة في عدة دول، من بينها العراق، ما يضع السوق العراقية ضمن دائرة الاهتمام في أي صفقات محتملة، خاصة مع وجود استثمارات قائمة للشركة داخل البلاد.

وبحسب المعطيات، فإن عملية البيع جذبت اهتمام أكثر من 12 مشترياً، من بينهم شركة إكسون موبيل، وسط شروط أمريكية صارمة تفرض عدم حصول الشركة الروسية على أي دفعات مباشرة، على أن تُودع العائدات في حسابات مجمدة خاضعة للرقابة الأمريكية.

ويُعد هذا التمديد الخامس من نوعه منذ فرض العقوبات في أكتوبر الماضي، ما يعكس تعقيد المفاوضات وحساسية الأصول المعروضة، لا سيما تلك المرتبطة بأسواق استراتيجية مثل العراق، الذي قد يتأثر بأي تغييرات في ملكية أو تشغيل هذه المشاريع النفطية.

حقل لوك أويل غرب القرنة 2 هو أحد أكبر الحقول النفطية في العراق ويقع في محافظة البصرة جنوب البلاد، وتقوم شركة لوك أويل الروسية بتطويره وتشغيله ضمن عقد مع وزارة النفط العراقية. بدأ تطوير الحقل بعد عام 2010 وبدأ الإنتاج الفعلي في 2014.

ويعد من الحقول العملاقة عالمياً باحتياطياته الكبيرة وإنتاجه الذي يصل مابين 400 إلى 470 الف برميل يومياً، ما يجعله من أهم مصادر الدخل النفطي للعراق ويسهم بشكل كبير في تعزيز صادراته النفطية.