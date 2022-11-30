تمديده مرهون بالموازنة .. لجنة: البرلمان يبدأ عطلته التشريعية مع نهاية الأسبوع المقبل

شفق نيوز / أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب سيدخل بالعطلة التشريعية في نهاية الأسبوع المقبل، فيما أشارت إلى أن تمديد الفصل التشريعي مرتبط بوصول قانون الموازنة العامة إلى المجلس.

وقال عضو اللجنة رائد المالكي لوكالة شفق نيوز، إن "السنة التشريعية الأولى لمجلس النواب ستنتهي في نهاية الأسبوع المقبل، وأن المجلس سيتمتع بعطلته التشريعية لمدة 30 يوماً".

وأضاف، أن "البرلمان قد يمدد الفصل التشريعي مرة أخرى في حال وصول قانون الموازنة العامة للعام 2023 إلى المجلس"، مؤكدا ان "تمديد الفصل التشريعي مرتبط بوصول الموازنة إلى البرلمان".

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت، في 8 تشرين الثاني 2022، تمديد الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الأولى للدورة الانتخابية الخامسة، شهراً واحداً، فيما أوضح النائب المستقل حسين السعبري أن "الغاية من تمديد الفصل التشريعي هو لاقرار القوانين المهمة الموجودة في أجندة مجلس النواب، ومن أهم القوانين التي سترسل من الحكومة إلى البرلمان قانون الموازنة العامة وفي حال وصول القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي في التاسع من شهر كانون الأول المقبل فإن البرلمان سيمدد عمله مرة أخرى لحين إقرار قانون الموازنة".