تل أبيب تخوض محادثات "غير مباشرة" مع بغداد لإطلاق سراح المختطفة الاسرائيلية

شفق نيوز/ أفصحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يوم الخميس، عن تحرك لتل أبيب عبر محادثات غير مباشرة مع بغداد، يقوم بها وسطاء، من أجل العمل على تأمين إطلاق سراح الإسرائيلية اليزابيت تسوركوف التي خطفت في بغداد في العام 2023.

وبحسب التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز فإن، أفراد أُسرة تسوركوف التقوا أمس مع المسؤول الحكومي الاسرائيلي المكلف بملف الرهائن "غال هيرش"، ومع منسقين اجانب للقضية يزورون إسرائيل حاليا.

واستنادا الى مسؤولين لم تسمهم مطلعين على التفاصيل، فإن الهدف هو المضي قدما في المحادثات غير المباشرة مع بغداد لاطلاق سراح تسوركوف، مشيرة إلى أن هذا هو أول دليل علني على الجهود التي تبذلها السلطات الإسرائيلية، لتأمين إطلاق سراح تسوركوف عبر وسطاء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول دبلوماسي كبير لم تكشف هويته قوله ان: امله في ان التطورات الاقليمية الايجابية الأخيرة، بما في ذلك قرار الميليشيات العراقية المدعومة من ايران، بوقف شن الهجمات على اسرائيل، "سوف تخلق أيضا فرصة لإعادة اليزابيث (تسوركوف) إلى الوطن".

وكانت وسائل إعلام عراقية تابعة لمجموعات مسلحة شيعية، قد نشرت مقطع فيديو لتسوركوف في العام 2023 التي قالت فيه إنها تعمل لصالح جهاز الموساد الاسرائيلي والاستخبارات الامريكية في العراق وسوريا، وان نشاطها في العراق كان يركز على "إثارة الخلافات عن طريق تنظيم التظاهرات من أجل إثارة نزاع شيعي - شيعي داخل العراق".

"وكانت وكالة "الأسوشيتدبرس" الأمريكي قالت في تقرير لها إن تسوركوف (36 عاما) التي دخلت العراق بجنسيتها الروسية، في مهمة أكاديمية من جامعة برينستون، والتي تركز أبحاثها على الشرق الاوسط وخصوصا العراق وسوريا، اختفت في بغداد بينما كانت تقوم بابحاث، واتهمت الحكومة الاسرائيلية كتائب حزب الله، بخطفها.

ترجمة: وكالة شفق نيوز