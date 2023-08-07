"تلغرام" والانتخابات على طاولة الإطار في منزل العامري

شفق نيوز / يعقد قادة الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، اجتماعاً، لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها قضية حظر تطبيق "تلغرام" في العراق.

مصدر في الإطار، أخبر وكالة شفق نيوز، أن "قادة الإطار التنسيقي سيعقدون اجتماعاً مهماً في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأضاف المصدر، أن الاجتماع سيناقش ملف انتخابات مجالس المحافظات، وقضية حظر (تلغرام) من قبل الحكومة، واعتراض بعض أطراف الإطار والفصائل المسلحة على هذا القرار الحكومي".

واعترض رئيس الوزراء العراقي الأسبق، زعيم ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، أمس الأحد بشكل ضمني، على قرار حكومي بحجب تطبيق "تلغرام" في البلاد.

وكانت وزارة الاتصالات العراقية، قد أعلنت صباح أمس الأحد، حجب تطبيق "تلغرام" في البلاد رسمياً، وذلك بذريعة محددات تتعلق بـ"الأمن الوطني"، و"حفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين"، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون، حسب قولها.

وتوقف تطبيق "تلغرام" في العراق، منذ مساء أمس الأول السبت، وفشل المستخدمون في الولوج إلى القنوات المحلية النشطة، إلا بعد استخدام برامج مصممة لكسر القيود "VPN".

وبحسب إحصاء سابق لوزارة الداخلية العراقية، فإن عدد مستخدمي "تلغرام" في البلاد يفوق 16 مليون مستخدم، في حين تنشط آلاف القنوات على التطبيق، في مجالات مختلفة أبرزها الأخبار والترفيه.

ورفضت إدارة تطبيق تلغرام، يوم الأحد، التوضيح حول قرار حظر التطبيق في العراق، والاتهامات بالتورط بتسريب معلومات وبيانات رسمية خاصة بالعراقيين، بحسب وكالة رويترز.